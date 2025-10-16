Готовил теракт в Харьковской области. СБУ заявила о задержании российского агента, который пытался взорвать авто ВСУ

СБУ задержали подозреваемого при попытке заложить взрывчатку под авто военных (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о том, что предотвратили попытку российских спецслужб устроить теракт против украинских военных на Харьковщине. Об этом 16 октября СБУ сообщила в своем Telegram.

Спецслужба отметила, что в Лозовой задержали российского агента, который планировал взорвать автомобиль ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства.

По данным правоохранителей, злоумышленник собирался дистанционно активировать бомбу в тот момент, когда к транспортному средству приблизятся украинские военные.

СБУ предварительно разоблачила его планы и задержала при попытке заложить взрывчатку под военное авто. Расследование установило, что агентом оказался 53-летний местный безработный, который попал в поле зрения россиян через Telegram-каналы по поиску «легких заработков».

По указаниям куратора он сначала отследил служебный автомобиль, а затем собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), планируя усилить его поражающее действие гайками.

Во время обысков у задержанного изъяли готовое взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, комплектующие к бомбе и смартфон с доказательствами работы на врага.

Агенту сообщено о подозрении по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.