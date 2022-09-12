Бойцы Нацгвардии сбили российский Су-25, захватили в плен около 10 оккупантов и два БТР в Харьковской области 12 сентября, 15:18 В Харьковской области сбили вражеский Су-25 (Фото:Telegram / Антон Геращенко)

В Харьковской области бойцы спецподразделения Нацгвардии уничтожили российский самолет Су-25. Также была захвачена трофейная техника и пополнен обменный фонд.



Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.

Вблизи Купянска были захвачены в плен до десятка военнослужащих российских оккупационных войск.

Также гвардейский расчет ПЗРК Stinger уничтожил российский дозвуковой штурмовик Су-25.

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Через несколько часов минометчики-спецназовцы обнаружили и ударили по скоплению вражеской техники. В результате уничтожены два грузовика Урал, два БТР-82, один боевую бронированную машину и бензовоз. При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов.

«Также гвардейцы осуществляли поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов. Таким образом украинские защитники пополнили так называемый «обменный фонд», — говорится в сообщении.

Кроме того, нацгвардейцы захватили два российских БТР-80 в исправном состоянии.

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