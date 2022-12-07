В Харьковской области из-за действий оккупантов погибли больше 1600 человек — полиция 7 декабря, 00:31 Эксгумация тел в Изюме (Фото:REUTERS / Oleksandr Khomenko)

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Харьковской области погибли больше 1600 человек, среди которых 74 ребенка. Об этом сообщает полиция области во вторник, 6 декабря, в Telegram.

Харьков во вторник посетили с рабочим визитом верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.



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В полиции рассказали, что большая часть территории Харьковской области освобождена, захваченными остаются 28 населенных пунктов, где живут 200−300 человек. В Харькове россияне практически полностью разрушили самый большой спальный район Северная Салтовка, где жили 400 тысяч человек.

По данным полиции, за три месяца деоккупации было эксгумировано больше 900 тел, установлено 25 пыточных в Изюме, Купянске, Казачьей Лопани, Волчанске и других.

«С 24 февраля в Харьковской области погибли более 1600 человек, из них 74 ребенка. Следователи зарегистрировали более 6600 уголовных производств. Все действия проводят в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе.

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15 сентября в лесополосе на территории освобожденного от оккупантов Изюма обнаружили массовые захоронения. По состоянию на 23 сентября в месте массового захоронения эксгумировали 447 тел — из них 425 гражданских, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ. У погибших обнаружили минно-взрывные травмы, осколочные, огнестрельные и колото-резаные ранения, у некоторых на теле следы пыток.