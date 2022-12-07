В Харьковской области из-за действий оккупантов погибли больше 1600 человек — полиция

7 декабря, 00:31
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Эксгумация тел в Изюме (Фото:REUTERS / Oleksandr Khomenko)

Эксгумация тел в Изюме (Фото:REUTERS / Oleksandr Khomenko)

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Харьковской области погибли больше 1600 человек, среди которых 74 ребенка. Об этом сообщает полиция области во вторник, 6 декабря, в Telegram.

Харьков во вторник посетили с рабочим визитом верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

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В полиции рассказали, что большая часть территории Харьковской области освобождена, захваченными остаются 28 населенных пунктов, где живут 200−300 человек. В Харькове россияне практически полностью разрушили самый большой спальный район Северная Салтовка, где жили 400 тысяч человек.

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По данным полиции, за три месяца деоккупации было эксгумировано больше 900 тел, установлено 25 пыточных в Изюме, Купянске, Казачьей Лопани, Волчанске и других.

«С 24 февраля в Харьковской области погибли более 1600 человек, из них 74 ребенка. Следователи зарегистрировали более 6600 уголовных производств. Все действия проводят в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе.

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15 сентября в лесополосе на территории освобожденного от оккупантов Изюма обнаружили массовые захоронения. По состоянию на 23 сентября в месте массового захоронения эксгумировали 447 тел — из них 425 гражданских, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ. У погибших обнаружили минно-взрывные травмы, осколочные, огнестрельные и колото-резаные ранения, у некоторых на теле следы пыток.

https://www.youtube.com/embed/NEiHRi5iS-8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Харьковская область Полиция Национальная полиция Украины Военные преступления РФ Нацполиция Война России против Украины

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