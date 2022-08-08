С 24 февраля в Харьковской области погибло более 1000 мирных жителей 8 августа, 02:10 Разрушенная школа в Харькове (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в области погибло более 1000 гражданских.



«Государство-агрессор терроризирует и убивает мирных жителей. Я должен констатировать, что на территории Харькова и области уже погибли более 1000 гражданских лиц, ранены — вдвое больше. Среди убитых — 50 детей. Самый младший погибший от действий агрессора — 5-месячный малыш», — заявил Фильчаков.

Видео дня

Он напомнил, что российские оккупанты ежедневно запускают по Харьковщине десятки ракет и обстреливает населенные пункты из артиллерии.

«Уже полностью или частично разрушено более 7 тысяч объектов в городе и области, 2800 многоэтажек, почти 1800 жилых домов, более полутысячи учебных заведений и полторы сотни больниц», — сообщил Фильчаков.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.