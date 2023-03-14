Бои продолжаются. В Харьковской области войска РФ пытаются атаковать позиции ВСУ 14 марта, 14:46 В Харьковской области российские войска пытаются атаковать позиции ВСУ (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении российские войска снова пытаются атаковать позиции ВСУ.

«Враг и сегодня атаковал наши позиции в населенном пункте Гряниковка, и сейчас бои еще продолжаются. Враг несет потери, успеха пока не имеет. Постоянно отступает на ранее занятые позиции», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, подобные волны атак идут постоянно.

Синегубов рассказал, что россияне наступают небольшими штурмовыми группами.

«При поддержке танков, при поддержке своей артиллерии для того, чтобы выяснить, где у наших позиций есть слабые места», — сказал он.



Глава области добавил, что враг из всех видов вооружений обстреливает населенные пункты области.

Гештаб сообщал, что, несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак.