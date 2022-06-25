Из 80 человек осталось шесть. В Харьковской области российские военные бегут из своих подразделений — перехват разведки

25 июня, 18:00
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты массово бегут из своих подразделений, свидетельствует перехват ГУР. Захватчик рассказал товарищу по телефону, что из 80 человек осталось только шестеро.

«Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята ну вас на… (к черту). Я с вами не пойду. Вам п… (каюк) будет. Никто не знает по „двухсотым“. Там, говорят, вообще отделение в… (уничтожили) в БТР. Там „трехсотых“ три человека осталось. Каким-то образом на связь вышли. Их там бросили всех. Кто мог с… (убежать), тот с… (убежал)», — рассказывает оккупант.

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Он также жалуется на действия командования.

«Я уже думаю руки в ноги и вперед. Отпуск не дают, пошли на… (прочь). Типа наступление, какой отпуск… Типа бабла не платят, замены нет. А тут просто бросили, как мясо… (мерзкое). С… (убежали) уже человек восемьдесят. Нас осталось людей шесть», — добавил захватчик.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область ГУР Война России против Украины

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