В Харьковской области россияне уничтожили семь медучреждений, 166 повреждены 20 сентября, 02:00 Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Замминистра здравоохранения Алексей Яременко сообщил, что российские оккупанты уничтожили семь медицинских учреждений в Харьковской области и повредили 166.



Также россияне вывезли из больниц дорогостоящее оборудование, лекарства и расходные материалы.

«Сейчас мы активно работаем с властью на местах и ​​руководителями медицинских учреждений, чтобы обеспечить их первоочередные потребности и восстановить больницы и амбулатории», — заявил Яременко.



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В Минздраве отметили, что почти 7 месяцев на оккупированных территориях медики под обстрелами и постоянными угрозами продолжали спасать жизнь и здоровье украинцев.

«Больницы, которые более полугода находились в оккупации на Харьковщине, в течение всего времени обеспечивали медиков базовой заработной платой на уровне не менее 20 000 гривен для врача и 13 500 гривен для медицинской сестры», — сообщил Яременко.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в ближайшее время с освобожденных территорий Харьковской области организуют эвакуацию.

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