В Харьковской области россияне уничтожили семь медучреждений, 166 повреждены

20 сентября, 02:00
Поделиться:
Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Замминистра здравоохранения Алексей Яременко сообщил, что российские оккупанты уничтожили семь медицинских учреждений в Харьковской области и повредили 166.

Также россияне вывезли из больниц дорогостоящее оборудование, лекарства и расходные материалы.

«Сейчас мы активно работаем с властью на местах и ​​руководителями медицинских учреждений, чтобы обеспечить их первоочередные потребности и восстановить больницы и амбулатории», — заявил Яременко.

Видео дня

В Минздраве отметили, что почти 7 месяцев на оккупированных территориях медики под обстрелами и постоянными угрозами продолжали спасать жизнь и здоровье украинцев.

«Больницы, которые более полугода находились в оккупации на Харьковщине, в течение всего времени обеспечивали медиков базовой заработной платой на уровне не менее 20 000 гривен для врача и 13 500 гривен для медицинской сестры», — сообщил Яременко.

Читайте также:
«Гитлер бы ими гордился». Что рассказывают об ужасах российской оккупации Изюма его жители — репортаж НВ

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в ближайшее время с освобожденных территорий Харьковской области организуют эвакуацию.

https://www.youtube.com/watch?v=xoxN83Kug5s
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Больница Больницы Харьковская область Медицина Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X