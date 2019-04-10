В Харьковской области разоблачили банду, которая семь лет грабила инкассаторов
Сотрудники полиции Харьковской области задержали банду, которая в течение семи лет нападала на инкассаторов.
Об этом сообщил руководитель областной полиции Олег Бех в Facebook.
Правоохранители разоблачили десять преступников, которые входили в состав этой банды.
По его словам, девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления. Ни один из них не работал.
По словам чиновника, начиная с 2013 года они занимались разбоями.
“Один год - одно нападение на инкассаторов. Преступный “улов” немалый. По меньшей мере 15 млн. грн. Деньги тратили на ценные машины и зарубежный отдых", - рассказал Бех.
Он добавил, что правоохранители изъяли у задержанных арсенал оружия, который хранился в гаражах подозреваемых в Киеве.
"Гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты изъяты во время обысков. В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения", - добавил Бех.