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В Харьковской области разоблачили банду, которая семь лет грабила инкассаторов

Сегодня, 21:32
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В Харьковской области разоблачили банду, которая семь лет грабила инкассаторов - фото

Олег Бех/Facebook

Злоумышленники тратили деньги на ценные машины и зарубежный отдых

Сотрудники полиции Харьковской области задержали банду, которая в течение семи лет нападала на инкассаторов. 

Об этом сообщил руководитель областной полиции Олег Бех в Facebook.

Правоохранители разоблачили десять преступников, которые входили в состав этой банды.

По его словам, девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления. Ни один из них не работал.

По словам чиновника, начиная с 2013 года они занимались разбоями. 

“Один год - одно нападение на инкассаторов. Преступный “улов” немалый. По меньшей мере 15 млн. грн. Деньги тратили на ценные машины и зарубежный отдых", - рассказал Бех.

Он добавил, что правоохранители изъяли у задержанных арсенал оружия, который хранился в гаражах подозреваемых в Киеве.

"Гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты изъяты во время обысков. В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения", - добавил Бех.

Теги:   Полиция Инкассаторы Харьков

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