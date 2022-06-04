В Харьковской области за минувшие сутки ранения получили 10 человек, среди них 11-летний ребенок — ОВА
Последствия российских обстрелов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)
В пятницу, 3 июня, в Харьковской области ранения получили 10 человек, среди них — 11-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в течение суток противник обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, никто не пострадал.
«В Харьковской области продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорск. На Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. Все атаки отражены. Наши защитники удерживают позиции», — сказал Синегубов.
Вблизи Изюма Харьковской области украинские военные уничтожили почти всю 35-ю общевойсковую армию РФ.
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