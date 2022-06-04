В Харьковской области за минувшие сутки ранения получили 10 человек, среди них 11-летний ребенок — ОВА 4 июня, 14:25 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

В пятницу, 3 июня, в Харьковской области ранения получили 10 человек, среди них — 11-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



По его словам, в течение суток противник обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, никто не пострадал.

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«В Харьковской области продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорск. На Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. Все атаки отражены. Наши защитники удерживают позиции», — сказал Синегубов.

Вблизи Изюма Харьковской области украинские военные уничтожили почти всю 35-ю общевойсковую армию РФ.

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