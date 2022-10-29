В Харьковской области правоохранители нашли российские дипломы, оформленные с ошибками — фото

29 октября, 17:17
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Прокуроры изъяли очередные доказательства внедрения образования РФ в Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура via Telegram)

Прокуроры изъяли очередные доказательства внедрения образования РФ в Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура via Telegram)

В деоккупированном Волчанске в Харьковской области правоохранители обнаружили дипломы российского образца, напечатанные с грамматическими ошибками.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.

Также правоохранители при осмотре медицинского колледжа в Волчанске изъяли образовательную программу по стандартам РФ, бухгалтерские сведения по выплатам заработной платы преподавательскому составу в рублях, а также список персонала для получения российских сим-карт и дипломы российского образца.

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«Оккупанты так спешили внедрить российское образование в Харьковской области, что забыли свой язык. В дипломах есть ошибка: "профессиональный колледж" россияне решили писать с одной буквой "с"», - говорится в сообщении.

Отмечено, что полицейские изъяли доказательства, которые в дальнейшем будут использованы для полного и всестороннего расследования преступлений страны-агрессора и коллаборантов.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Образование Харьковская область Харьковская областная прокуратура Волчанск Война России против Украины

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