В Харьковской области после обстрелов россиян под завалами дома погибли четыре человека 11 июня, 11:42 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области)

Вчера, 10 июня, оккупанты обстреляли Чкаловскую общину в Харьковской области. В результате погибли четыре человека.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, зафиксированы в Киевском районе Харькова, а также Чугуевском и Харьковском районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, производственные здания, легковые автомобили, а также экосистемы.

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В 12:00 10 июня произошел массированный обстрел частного сектора в г. Дергачи, два человека получили ранения.

После прилета на территорию Чкаловской общины разрушены строительные конструкции частного дома, погибли четыре человека. Спасатели помогли извлечь их тела из-под завалов.

Отмечено, что всего за минувшие сутки спасатели ликвидировали в Харьковской области 13 пожаров, возникших в результате обстрелов со стороны оккупантов.

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