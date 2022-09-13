В Харьковской области полностью восстановили электроснабжение

13 сентября, 21:19
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Город Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Город Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

В Харькове и Харьковской области вечером 13 сентября было полностью восстановлено электроснабжение.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он не уточнил, сколько времени заняло восстановление электросетей в регионе.

Вечером 13 августа восстановил свою работу Харьковский метрополитен. Метро в городе не работало около девяти часов.

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Проблемы с электроэнергией является следствием ударов РФ по объектам критической инфраструктуры. Под ракетный обстрел попала Харьковская ТЭЦ, где погибли двое сотрудников компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение почти везде удалось полностью восстановить.

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Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 6000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьков Электроснабжение Война России против Украины

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