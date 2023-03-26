В Харьковской области полиция нашла мумифицированные останки убитых россиянами людей

26 марта, 01:37
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По предварительным данным, люди умерли весной 2022 года во время авиационной бомбардировки россиянами (Фото:hk.npu.gov.ua)

По предварительным данным, люди умерли весной 2022 года во время авиационной бомбардировки россиянами (Фото:hk.npu.gov.ua)

В Харьковской области полиция изъяла тела двух жителей села Изюмского района. Они погибли в результате российской агрессии.

Об этом сообщила полиция области.

"Мумифицированные останки неустановленных гражданских нашли возле фермы на территории села. …Работники Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области провели осмотр места происшествия и изъяли тела, которые направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью их идентификации и установления причин смерти», — говорится в сообщении.

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hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua

По предварительным данным, жители села Сулиговка Изюмского района умерли весной 2022 года во время авиационной бомбардировки россиянами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Изюм Харьковская область Полиция Война в Украине Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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