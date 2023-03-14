Пограничники «дали огня». На Купянском направлении украинские защитники уничтожили БМП с оккупантами — видео
В Харьковской области пограничники уничтожили БМП с оккупантами (Фото:dpsu.gov.ua)
На Купянском направлении украинские пограничники метко уничтожили БМП с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник, 14 марта.
В ведомстве рассказали, что на днях на Купянском направлении операторы БПЛА Госпогранслужбы во время аэроразведки обнаружили вражескую БМП с расчетом.
«Чтобы внести немного разнообразия в серые будни захватчиков — пограничники дали «огня», — говорится в сообщении.
В службе заявили, что в результате точного сброса боеприпаса — вражеская техника с оккупантами уничтожена.
Гештаб сообщал, что, несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак.