Пограничники «дали огня». На Купянском направлении украинские защитники уничтожили БМП с оккупантами — видео 14 марта, 14:12 В Харьковской области пограничники уничтожили БМП с оккупантами (Фото:dpsu.gov.ua)

На Купянском направлении украинские пограничники метко уничтожили БМП с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник, 14 марта.

В ведомстве рассказали, что на днях на Купянском направлении операторы БПЛА Госпогранслужбы во время аэроразведки обнаружили вражескую БМП с расчетом.

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«Чтобы внести немного разнообразия в серые будни захватчиков — пограничники дали «огня», — говорится в сообщении.

В службе заявили, что в результате точного сброса боеприпаса — вражеская техника с оккупантами уничтожена.

Гештаб сообщал, что, несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак.