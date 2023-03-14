Пограничники «дали огня». На Купянском направлении украинские защитники уничтожили БМП с оккупантами — видео

14 марта, 14:12
Поделиться:
В Харьковской области пограничники уничтожили БМП с оккупантами (Фото:dpsu.gov.ua)

В Харьковской области пограничники уничтожили БМП с оккупантами (Фото:dpsu.gov.ua)

На Купянском направлении украинские пограничники метко уничтожили БМП с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник, 14 марта.

В ведомстве рассказали, что на днях на Купянском направлении операторы БПЛА Госпогранслужбы во время аэроразведки обнаружили вражескую БМП с расчетом.

Видео дня

Читайте также:
«Апрель-май станут критическими». Оккупанты не понимают, откуда ВСУ нанесут удар во время наступления — Снегирев

«Чтобы внести немного разнообразия в серые будни захватчиков — пограничники дали «огня», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1635612155788525569?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

В службе заявили, что в результате точного сброса боеприпаса — вражеская техника с оккупантами уничтожена.

Гештаб сообщал, что, несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьковская область Купянск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X