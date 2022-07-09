В Харьковской области пограничники с дрона атаковали оккупантов — видео
Дрон (иллюстративное фото) (Фото:armyinform.com.ua)
Украинские пограничники в Харьковской области уничтожили минимум пять оккупантов с помощью дрона.
Об этом сообщает ГПСУ в Telegram.
«Дрон пограничников нашел в Харьковской области позиции оккупантов и доставил зайдам взрывные подарки. Как следствие, в россию отправят не менее пяти пакетов», — говорится в сообщении.
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