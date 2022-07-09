В Харьковской области пограничники с дрона атаковали оккупантов — видео

9 июля, 15:10
Дрон (иллюстративное фото) (Фото:armyinform.com.ua)

Дрон (иллюстративное фото) (Фото:armyinform.com.ua)

Украинские пограничники в Харьковской области уничтожили минимум пять оккупантов с помощью дрона.

Об этом сообщает ГПСУ в Telegram.

«Дрон пограничников нашел в Харьковской области позиции оккупантов и доставил зайдам взрывные подарки. Как следствие, в россию отправят не менее пяти пакетов», — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Госпогранслужба Украины Дроны Война России против Украины

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