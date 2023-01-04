В Харьковской области во время разминирования погиб командир украинских саперов 4 января, 20:12 Сергей Гоцуляк (Фото:ГСЧС)

Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подорвался на мине в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области.

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«В результате детонации боеприпаса погиб наш коллега Сергей Гоцуляк, подполковник службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области», — говорится в сообщении.

Как уточняет ГСЧС, командиру украинских саперов было 42 года.