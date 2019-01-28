В Харьковской области поезд сбил женщину Вчера, 12:24 332 Цей матеріал також доступний українською

В воскресенье, 27 января, в районе города Южный Харьковской области электропоезд сообщением Лозовая-Харьков сбил женщину.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена этой же электричкой в Южный, где ее уже ждала бригада медиков. Несмотря на это, женщина скончалась в машине скорой помощи во время транспортировки в больницу.

Правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 78-летняя местная жительница.