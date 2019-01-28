В Харьковской области поезд сбил женщину
Вчера, 12:24
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В воскресенье, 27
января, в районе города Южный Харьковской области электропоезд сообщением Лозовая-Харьков
сбил женщину.
Об этом сообщили
в облуправлении Национальной полиции.
Потерпевшая в
тяжелом состоянии была доставлена этой же электричкой в Южный, где ее уже ждала
бригада медиков. Несмотря на это, женщина скончалась в машине скорой помощи во время транспортировки
в больницу.
Правоохранители
установили личность погибшей. Ею оказалась 78-летняя местная жительница.