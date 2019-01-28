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Аномалия или закономерность

В Харьковской области поезд сбил женщину

Вчера, 12:24
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В воскресенье, 27 января, в районе города Южный Харьковской области электропоезд сообщением Лозовая-Харьков сбил женщину.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена этой же электричкой в Южный, где ее уже ждала бригада медиков. Несмотря на это, женщина скончалась в машине скорой помощи во время транспортировки в больницу.

Правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 78-летняя местная жительница.

Теги:   Электричка Харьковская область

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