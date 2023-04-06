В Харьковской области подорвался 16-летний подросток

6 апреля, 02:24
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Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)

Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)

В Харьковской области в среду, 5 апреля, на неизвестном устройстве подорвался 16-летний подросток. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области

Инцидент произошел в селе Новоосиново Купянского района.

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Парень, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, получил взрывную травму. Его доставили в областную больницу. Состояние подростка средней тяжести, ампутаций конечностей нет.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьковская область Мины Минирование ГСЧС Война в Украине Война России против Украины

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