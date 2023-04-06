В Харьковской области подорвался 16-летний подросток 6 апреля, 02:24 Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)

В Харьковской области в среду, 5 апреля, на неизвестном устройстве подорвался 16-летний подросток. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области



Инцидент произошел в селе Новоосиново Купянского района.

Парень, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, получил взрывную травму. Его доставили в областную больницу. Состояние подростка средней тяжести, ампутаций конечностей нет.

Видео дня