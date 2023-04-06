В Харьковской области подорвался 16-летний подросток
Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)
В Харьковской области в среду, 5 апреля, на неизвестном устройстве подорвался 16-летний подросток. Его состояние оценивают как средней тяжести.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области
Инцидент произошел в селе Новоосиново Купянского района.
Парень, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, получил взрывную травму. Его доставили в областную больницу. Состояние подростка средней тяжести, ампутаций конечностей нет.