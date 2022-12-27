В Харьковской области под оккупацией находятся еще 29 населенных пунктов — ОВА

27 декабря, 19:54
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Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

По состоянию на 27 декабря под оккупацией находятся 29 населенных пунктов Харьковской области — около 2% от общей территории региона.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга.

Эвакуация из пока еще захваченных сел в Купянском районе Харьковщины проводится по запросам, связь с населенными пунктами власти и волонтеры поддерживают.

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«Сейчас в оккупации находятся 29 населенных пунктов, это менее 2% территории области. У нас есть связь с каждым населенным пунктом. Три из них находятся в „серой зоне“ — на непосредственно их территории ведутся активные боевые действия. На запросы по эвакуации мы реагируем достаточно оперативно. Массовой эвакуации там нет. Желающие уехать уже это сделали», — сказал Синегубов.

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На освобожденных территориях области, по его словам, до сих пор продолжаются стабилизационные мероприятия.

«На территории проводились стабилизационные мероприятия, работа еще продолжается. У нас, к сожалению, еще большое количество уголовных производств, которые ведет Национальная полиция, областная прокуратура, Служба безопасности», — отметил начальник ОВА.

После полномасштабного вторжения России в Харьковской области войска России временно захватили 32% территории региона. После успешного контрнаступления ВСУ удалось деоккупировать почти всю область.

https://www.youtube.com/watch?v=7Dci2f-kvsw&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Война России против Украины

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