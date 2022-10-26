В Харьковской области авто пиротехников наехало на мину, один человек погиб, пятеро раненых 26 октября, 17:42 Харьковская область (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В среду, 26 октября, в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС, в результате один человек погиб, пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Все раненые госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он.

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По его словам, состояние трех раненых медики оценивают как тяжелое, двое пострадавших имеют ранения средней степени тяжести.

Глава области напомнил, что минная опасность в области остается очень высокой.

«Призываю всех быть максимально осторожными. Не посещайте леса, лесополосы и поля, не ходите по обочинам дорог. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам», — написал он.