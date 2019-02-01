В Харьковской области первый приход Московского патриархата перешел в ПЦУ Вчера, 23:38 425 Цей матеріал також доступний українською Ольга Львова via Facebook Первое богослужение вновь созданного прихода провели священники ПЦУ отец Василий и отец Андрей Ольга Львова via Facebook

В Харьковской области первая религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата перешла к Православной церкви Украины.

Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщил председатель Богодуховской районной государственной администрации Владимир Шаров.

"По инициативе верующих религиозная община Дмитровского сельского совета первой в районе приняла решение о переходе из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата к поместной Православной церкви Украины", – написал он на своей странице в Facebook.

Шаров также отметил, что "каждая община Богодуховщины, которая решит перейти к Поместной церкви, будет защищена".

Как сообщила на своей странице в Facebook депутат Харьковского облсовета Ольга Львова, которая присутствовала на первом богослужении вновь созданного прихода, Дмитриевская религиозная община сделала переход в поместную Православную Церковь "по благословению епископа Митрофана".

Она отметила, xто богослужение провели священники ПЦУ отец Василий и отец Андрей.