В Харьковской области первый приход Московского патриархата перешел в ПЦУ
В Харьковской области первая религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата перешла к Православной церкви Украины.
Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщил председатель Богодуховской районной государственной администрации Владимир Шаров.
"По инициативе верующих религиозная община Дмитровского сельского совета первой в районе приняла решение о переходе из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата к поместной Православной церкви Украины", – написал он на своей странице в Facebook.
Шаров также отметил, что "каждая община Богодуховщины, которая решит перейти к Поместной церкви, будет защищена".
Как сообщила на своей странице в Facebook депутат Харьковского облсовета Ольга Львова, которая присутствовала на первом богослужении вновь созданного прихода, Дмитриевская религиозная община сделала переход в поместную Православную Церковь "по благословению епископа Митрофана".
Она отметила, xто богослужение провели священники ПЦУ отец Василий и отец Андрей.