Обстрелы оккупантов по Харьковской области: за сутки погибло девять человек, еще 25 пострадали
За сутки в Харьковской области погибли девять человек (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
За минувшие сутки в Харьковской области в результате обстрелов российских оккупантов погибли девять человек, еще 25 были ранены.
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Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.
В Харькове в результате обстрелов оккупантами жилых районов, в том числе центральной части города, ранены 24 человека, шесть — погибли.
В Дергачевской громаде, погибли два человека и один получил ранения.
В Золочевской громаде погиб один человек.
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