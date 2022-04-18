Обстрелы оккупантов по Харьковской области: за сутки погибло девять человек, еще 25 пострадали 18 апреля, 11:10 Цей матеріал також доступний українською За сутки в Харьковской области погибли девять человек (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

За минувшие сутки в Харьковской области в результате обстрелов российских оккупантов погибли девять человек, еще 25 были ранены.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

В Харькове в результате обстрелов оккупантами жилых районов, в том числе центральной части города, ранены 24 человека, шесть — погибли.

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В Дергачевской громаде, погибли два человека и один получил ранения.

В Золочевской громаде погиб один человек.



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