Семь дней взаперти. В Харьковской области освободили пятерых подростков, которых оккупанты держали в подвале 15 сентября, 12:15 Подростки просидели в подвале семь дней (Фото:МВД)

В Харьковской области освободили пятерых подростков, которых российские оккупанты заперли в подвале.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter.

Четверо девушек и парень рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего закрыли в подвале.

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Сейчас подростки в безопасности.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.

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