Семь дней взаперти. В Харьковской области освободили пятерых подростков, которых оккупанты держали в подвале
Подростки просидели в подвале семь дней (Фото:МВД)
В Харьковской области освободили пятерых подростков, которых российские оккупанты заперли в подвале.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter.
Четверо девушек и парень рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего закрыли в подвале.
Сейчас подростки в безопасности.
ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.
В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.
На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.