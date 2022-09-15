Семь дней взаперти. В Харьковской области освободили пятерых подростков, которых оккупанты держали в подвале

15 сентября, 12:15
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Подростки просидели в подвале семь дней (Фото:МВД)

Подростки просидели в подвале семь дней (Фото:МВД)

В Харьковской области освободили пятерых подростков, которых российские оккупанты заперли в подвале.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter.

Четверо девушек и парень рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего закрыли в подвале.

Видео дня

https://twitter.com/MVS_UA/status/1570337317004447744

Сейчас подростки в безопасности.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

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В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=_Hotz8FZPDE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Подвалы Подростки Война России против Украины

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