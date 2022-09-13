В Харьковской области ВСУ освободили более 300 населенных пунктов — Минобороны 13 сентября, 15:00 Более 300 населенных пунктов освободили в Харьковской области (Фото:Генштаб)

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили уже 3800 квадратных километров территории.

Как сообщила в эфире телемарафона заместительница министра обороны Анна Маляр, были освобождены более 300 населенных пунктов.

«Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней. И начиная с 6 сентября по сегодня освобождено 3 800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации, где они фактически были заложниками», — сказала она.

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По ее словам, операция будет продолжаться до полного освобождения Харьковской области.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.

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