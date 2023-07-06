Прямое попадание. В Харьковской области Россия уничтожила вокзал — фото 6 июля, 13:51 Вокзал после российского обстрела (Фото:suspilne.media/Виктор Коваленко)

В четверг, 6 июля, около 11:00 российская армия обстреляла из артиллерии железнодорожную станцию Одноробовка в Золочевской громаде, Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко, передает Суспільне Харків.

Прямым попаданием снарядов вокзал станции уничтожен.

По его словам, в результате удара РФ произошел пожар, раненых нет.

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Потушить оперативно огонь не могут из-за обстрелов.

Фото: suspilne.media/Виктор Коваленко

Армия РФ систематически обстреливает Харьковскую область.

Днем 4 июля российские оккупанты атаковали жилой квартал в Первомайском Харьковской области. В результате обстрелов известно о более 40 пострадавших — среди них 12 детей, в том числе двое младенцев.