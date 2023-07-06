Прямое попадание. В Харьковской области Россия уничтожила вокзал — фото
Вокзал после российского обстрела (Фото:suspilne.media/Виктор Коваленко)
В четверг, 6 июля, около 11:00 российская армия обстреляла из артиллерии железнодорожную станцию Одноробовка в Золочевской громаде, Харьковской области.
Об этом сообщил руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко, передает Суспільне Харків.
Прямым попаданием снарядов вокзал станции уничтожен.
По его словам, в результате удара РФ произошел пожар, раненых нет.
Потушить оперативно огонь не могут из-за обстрелов.
Армия РФ систематически обстреливает Харьковскую область.
Днем 4 июля российские оккупанты атаковали жилой квартал в Первомайском Харьковской области. В результате обстрелов известно о более 40 пострадавших — среди них 12 детей, в том числе двое младенцев.