В Харьковской области оккупанты «гатят» из артиллерии: за сутки убили пять гражданских 29 апреля, 02:53 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты предприняли очередную попытку наступать от Изюма в направлениях Бражковки (Фото:t.me/synegubov)

В Харьковской области за минувшие сутки, 28 апреля, россияне убили пять мирных жителей и еще 11 ранили. Оккупанты бьют артиллерией.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Война России против Украины - главные события 28 апреля



«Враг продолжил варить из артиллерии по Харькову. Сегодня обстреляли Киевский и Немышлянский районы. Двое мирных жителей погибли, четыре харьковчана ранены. Также продолжились обстрелы населённых пунктов Харьковского района. В Хролах – 1 раненый, в Котлярах – 1 раненый, 1 человек погиб. В Покотиловке - 5 раненых и 2 погибших», - сказал он.

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Синегубов добавил, что оккупанты- предприняли очередную попытку наступать от Изюма в направлениях Бражковки, Довгенького и Большой Камышевахи. Но они понесли большие потери и вынуждены были отступить.

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