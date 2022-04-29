В Харьковской области оккупанты «гатят» из артиллерии: за сутки убили пять гражданских
Оккупанты предприняли очередную попытку наступать от Изюма в направлениях Бражковки (Фото:t.me/synegubov)
В Харьковской области за минувшие сутки, 28 апреля, россияне убили пять мирных жителей и еще 11 ранили. Оккупанты бьют артиллерией.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Война России против Украины - главные события 28 апреля
«Враг продолжил варить из артиллерии по Харькову. Сегодня обстреляли Киевский и Немышлянский районы. Двое мирных жителей погибли, четыре харьковчана ранены. Также продолжились обстрелы населённых пунктов Харьковского района. В Хролах – 1 раненый, в Котлярах – 1 раненый, 1 человек погиб. В Покотиловке - 5 раненых и 2 погибших», - сказал он.
Синегубов добавил, что оккупанты- предприняли очередную попытку наступать от Изюма в направлениях Бражковки, Довгенького и Большой Камышевахи. Но они понесли большие потери и вынуждены были отступить.
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