Генштаб о ситуации в Харьковской области: оккупанты сосредоточены на обороне

21 июня, 07:19
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На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на обороне (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на обороне (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей.

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупационные войска РФ пытаются не допустить выхода украинских подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

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Агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

Вечером 20 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские военнослужащие проводят подготовку к возможному новому наступлению России на Харьков.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Оборона Война России против Украины

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