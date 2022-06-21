Генштаб о ситуации в Харьковской области: оккупанты сосредоточены на обороне
На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на обороне (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей.
Об этом сообщает Генштаб.
Также оккупационные войска РФ пытаются не допустить выхода украинских подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.
Агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.
Вечером 20 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские военнослужащие проводят подготовку к возможному новому наступлению России на Харьков.
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