Генштаб о ситуации в Харьковской области: оккупанты сосредоточены на обороне 21 июня, 07:19 Цей матеріал також доступний українською На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на обороне (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей.

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупационные войска РФ пытаются не допустить выхода украинских подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

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Агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

Вечером 20 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские военнослужащие проводят подготовку к возможному новому наступлению России на Харьков.

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