Записи появились в облачном хранилище. В Харьковской области оккупанты сняли свои преступления на украденный телефон — видео

21 августа, 10:50
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В селе Циркуны Харьковской области российские оккупанты заселились в дом местной жительницы, похитили ее телефон и снимали на него свои преступления.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Сломанные двери, куча похищенной техники, пропавшая одежда — мужская и женская (в том числе нижнее белье). И, конечно, стиральная машина. Все это — стандартный почерк нелюдей, пришедших на нашу землю творить беду. Свои фото рашисты делали на похищенную технику. А мозгов отключить облачное хранилище не хватило», — написал Болвинов.

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Отмечено, что женщина обратилась в полицию, когда в Google-хранилище начали появляться фото и видео неизвестных мужчин в военной форме, которые пьянствовали и развлекались в ее доме. Она в то время была за границей.

По словам руководителя Харьковской полиции, больше всего россиян удивила бутылка алкоголя со скорпионом и змеей внутри.

«Большинство этих рашистов уже установлено. Интересно то, что они родом из крупных городов — Москва, Курск, Нижний Новгород. То есть, они должны были раньше видеть бутылки с алкоголем и стиральные машинки», — добавил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HKR2uXHbfh3vLfKnnRwC3NFjziVqFFx6dDkGkiqmh7YMVjBZdzEcBzZ6NzUaDp2Nl&id=100002276907245
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Оккупант Война России против Украины

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