Записи появились в облачном хранилище. В Харьковской области оккупанты сняли свои преступления на украденный телефон — видео 21 августа, 10:50 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В селе Циркуны Харьковской области российские оккупанты заселились в дом местной жительницы, похитили ее телефон и снимали на него свои преступления.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Сломанные двери, куча похищенной техники, пропавшая одежда — мужская и женская (в том числе нижнее белье). И, конечно, стиральная машина. Все это — стандартный почерк нелюдей, пришедших на нашу землю творить беду. Свои фото рашисты делали на похищенную технику. А мозгов отключить облачное хранилище не хватило», — написал Болвинов.

Видео дня

Отмечено, что женщина обратилась в полицию, когда в Google-хранилище начали появляться фото и видео неизвестных мужчин в военной форме, которые пьянствовали и развлекались в ее доме. Она в то время была за границей.



По словам руководителя Харьковской полиции, больше всего россиян удивила бутылка алкоголя со скорпионом и змеей внутри.



«Большинство этих рашистов уже установлено. Интересно то, что они родом из крупных городов — Москва, Курск, Нижний Новгород. То есть, они должны были раньше видеть бутылки с алкоголем и стиральные машинки», — добавил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.