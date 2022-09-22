РФ воюет с мирными жителями. В Купянске российские военные сбрасывали авиабомбы на жилые массивы — фото 22 сентября, 17:48 Войска РФ сбрасывали авиабомбы на жилые массивы (Фото:t.me/prokuratura_kharkiv)

В Купянске российские военные сбрасывали авиабомбы на жилые массивы, сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

В ведомстве заявили, что после деоккупации Харьковской области правоохранители ежедневно фиксируют военные преступления, совершенные российской армией.

В четверг, 22 сентября, прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с полицейскими во время осмотра города обнаружили парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500. Вес боевого заряда одной бомбы достигает полутона, длина – более 2 метров.

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Среди всех мест, где упали ФАБ-500, жилые массивы. Оккупанты сбрасывали бомбы прямо на дома.

Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

«Весь мир видит правду: Россия воюет с мирными жителями. Страна-агрессор нарушает законы и обычаи войны, пренебрегая всеми нормами международного права», — говорится в сообщении.

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