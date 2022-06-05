В Харьковской области оккупанты пытаются удержать позиции и наступать — глава ОВА 5 июня, 12:28 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Харьковской области продолжаются боевые действия, российские войска пытаются удержать ранее захваченные территории и предпринимают попытки наступления.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«На Харьковском направлении оккупанты пытаются обстреливать позиции наших защитников и удержать ранее захваченные территории. В районе Черкасских Тишек россияне применили фосфорные боеприпасы», — сказал Синегубов.

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По его словам, горячее всего сейчас в районе Изюма.

«Оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Долгенькое — Долина и Бражковка — Вернополье. Наши вооруженные Силы держат позиции и наносят врагу ощутимые потери», — добавил глава ОВА.

Он также отметил, что за прошедшие сутки враг продолжил обстреливать населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области.

В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из тяжелого оружия обстреляны Дергачи и окрестные села. Пострадавших нет.

Также враг обстрелял населенные пункты Чугуевского района. В городе Чугуев ранение получил 52-летний мужчина. В селах Коробочкино и Чкаловское двое раненых. Еще двое раненых в пгт Малиновка. В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина.

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