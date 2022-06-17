В Харьковской области оккупанты решили провести разведку боем: ВСУ ответили точным огнем — Генштаб

17 июня, 07:19
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Оккупанты пытались провести разведку боем в Харьковской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытались провести разведку боем в Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на удержании занятых рубежей, недопущении выхода сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Об этом сообщает Генштаб.

Армия РФ пыталась провести разведку боем в районе населенного пункта Кочубеевка.

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Украинские военные ответили точным огнем и оккупанты отошли.

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15 июня сообщалось, что на Изюмском направлении ВСУ проводят контратаки, продолжая освобождать близлежащие населенные пункты от сил противника.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Разведка Война России против Украины

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