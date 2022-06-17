В Харьковской области оккупанты решили провести разведку боем: ВСУ ответили точным огнем — Генштаб
Оккупанты пытались провести разведку боем в Харьковской области (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на удержании занятых рубежей, недопущении выхода сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении.
Об этом сообщает Генштаб.
Армия РФ пыталась провести разведку боем в районе населенного пункта Кочубеевка.
Украинские военные ответили точным огнем и оккупанты отошли.
15 июня сообщалось, что на Изюмском направлении ВСУ проводят контратаки, продолжая освобождать близлежащие населенные пункты от сил противника.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.