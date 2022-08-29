«Пытается наступать на абсолютно всех направлениях». В Харьковской области оккупанты перешли к новой тактике — Синегубов 29 августа, 17:00 Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Российские военные все же пытаются прорвать позиции сил обороны в Харьковской области. Они прибегают к новой тактике.

Об этом сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии Суспільному.

По его словам, оккупанты пробуют наступать на абсолютно всех направлениях. И там, где у них это получается, они еще больше туда посылают свои силы, чтобы продвинуться хоть как-то.

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Однако пока они никаких успехов на территории Харьковской области не имеют, постоянно несут потери и уходят на ранее занятые позиции.

Синегубов добавил, что активные боевые действия в области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Кроме того, продолжается российский террор местного населения — в частности, обстрелы Харькова из реактивных систем залпового огня.

" У них тактика такова: они уезжают на место, отстреляли, уехали, а куда оно летит, для них это даже не цель, а просто как факт. У них есть задача — обстрелять город, обстрелять гражданские районы, дома в течение дня", — сказал глава обладминистрации.

В понедельник, 29 августа российские кафиры обстреляли Харьков кассетными боеприпасами, повреждены дома. Ранение получил 77-летний мужчина. Информация уточняется.

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