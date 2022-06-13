Оккупанты пошли на штурм в Харьковской области: имели частичный успех — Генштаб
Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Тернова — Избицкое (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении подразделения оккупантов сосредоточивают основные усилия на ведении позиционной обороны и предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе.
Об этом сообщает Генштаб.
Армия РФ вела штурмовые действия в направлении Тернова — Избицкое, имела частичный успех, закрепилась на его северной окраине.
Агрессоры совершили дистанционное минирование возможных путей выдвижения украинских подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова.
Проводили воздушную разведку с помощью БПЛА в районе Шестакового.
На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели.
В рамках логистического обеспечения войск оккупанты заменили более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.
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