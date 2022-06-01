В Харьковской области после потерь оккупанты отвели свои подразделения для восстановления — Генштаб 1 июня, 07:11 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты отвели свои подразделения после потерь в районе Долгенького (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На Славянском направлении оккупанты провели перегруппировку войск. В результате потерь в районе Долгенького отвели отдельные подразделения на восстановление в город Изюм.



Об этом сообщает Генштаб.

С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов оккупационная армия РФ усилила группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы.

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Агрессоры вели разведку позиций украинских войск при помощи БПЛА Орлан-10 в районах населенных пунктов Изюм, Первомайски и Большая Камышеваха.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанесли удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.

На Слобожанском направлении основные усилия продолжали сосредотачивать на удержании занятых позиций и ведении разведки.



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