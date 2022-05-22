Удерживают в плену уже четыре дня. В Харьковской области оккупанты похитили главу поселка

22 мая, 19:46
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Глава поселка Двуречная Галина Турбаба (Фото:Суспільне)

Глава поселка Двуречная Галина Турбаба (Фото:Суспільне)

В Двуречной в Харьковской области российские военные задержали главу поселка Галину Турбабу и не отпускают в течение четырех дней.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Суспільне.

Синегубов заявил, что не так давно с главой поселка была связь.

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«До того, как ее задержали россияне, она уже четыре дня находится под, скажем так, арестом. Это оккупированная территория», – сказал он.

По словам Синегубова, обо всех таких случаях местные власти сообщают Офис президента и профильное министерство — по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Глава Харьковской области подчеркнул, что власти пытаются поддерживать связь с председателями и старостами, которые остались на оккупированных территориях.

 «Большое количество территорий, где нет связи. Кое-где они выходят на территорию, где можно позвонить по телефону», — сказал глава Харьковской ОВА.

Во время такого общения представители власти сообщают о ситуации на фронте и предостерегают органы местного самоуправления от сотрудничества с оккупантами.

«Мы общаемся о том, какие перспективы, как должны они сейчас организовывать ту или иную работу на местах, от чего следует воздержаться для того, чтобы не подпасть под признаки уголовного правонарушения Государственная измена в том числе», — сказал Синегубов.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Похищение Олег Синегубов Война России против Украины

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