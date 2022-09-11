В Харьковской области оккупанты оставили полные боекомплекты Орланов — волонтер 11 сентября, 18:01 Беспилотник Орлан (Фото:Паша К. Кашчук / Facebook)

При освобождении оккупированных территорий Харьковской области украинские спецназовцы захватили брошенными врагом российские беспилотники Орлан-10 со всей документацией и наземными станциями обслуживания.

Об этом сообщил волонтер Павел Кащук на своей странице в Facebook.

Это позволит украинским специалистам более тщательно исследовать беспилотники Орлан и значительно упростит нашим войскам борьбу с российской разведкой «в небе».

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«То есть, совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически лишится своих самых массовых беспилотников. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет HIMARS», — заявил он.

Он отметил, что точные координаты наземных комплексов можно снять с сигнала.

11 августа глава Харьковской ОВА заявил, что украинские военные деоккупировали в Харьковской области уже более 40 населенных пунктов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км.



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