В Харьковской области оккупанты оставили полные боекомплекты Орланов — волонтер

11 сентября, 18:01
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Беспилотник Орлан (Фото:Паша К. Кашчук / Facebook)

Беспилотник Орлан (Фото:Паша К. Кашчук / Facebook)

При освобождении оккупированных территорий Харьковской области украинские спецназовцы захватили брошенными врагом российские беспилотники Орлан-10 со всей документацией и наземными станциями обслуживания.

Об этом сообщил волонтер Павел Кащук на своей странице в Facebook.

Это позволит украинским специалистам более тщательно исследовать беспилотники Орлан и значительно упростит нашим войскам борьбу с российской разведкой «в небе».

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«То есть, совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически лишится своих самых массовых беспилотников. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет HIMARS», — заявил он.

Он отметил, что точные координаты наземных комплексов можно снять с сигнала.

https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk/posts/5532360240119820

11 августа глава Харьковской ОВА заявил, что украинские военные деоккупировали в Харьковской области уже более 40 населенных пунктов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Российские беспилотники Контрнаступление Война России против Украины Орлан-10 Силы специальных операций (ССО)

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