За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты в районе Купянска: есть погибшие и разрушения 31 декабря, 09:08 Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали приграничные районы Харьковской области, больше всего пострадали населенные пункты на Купянском направлении. Один человек получил ранение, другой погиб.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

По его словам, в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранение получил 76-летний мужчина.

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Также в Купянском районе в результате вражеских обстрелов погиб 50-летний мужчина.

Кроме того, в Харьковском районе на неизвестном взрывном устройстве взорвался гражданский автомобиль, 65-летний водитель погиб.

В пятницу, 30 декабря, российские оккупанты нанесли удар по поселку Екатериновка Харьковской области. Погибли два человека, еще двое получили ранения.