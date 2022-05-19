В Харьковской области оккупанты вели бои, но после больших потерь отступили — Генштаб
Оккупанты проводят контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций.
Как сообщает Генштаб, также агрессоры задействуют диверсионно-разведывательные группы.
На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение.
При поддержке артиллерии вели боевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха, успеха не имеет.
На отдельных участках оккупационная армия понесла значительные потери и была вынужден отойти на ранее занятые позиции.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.