В Харьковской области оккупанты вели бои, но после больших потерь отступили — Генштаб 19 мая, 07:09 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты проводят контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций.

Как сообщает Генштаб, также агрессоры задействуют диверсионно-разведывательные группы.

На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение.

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При поддержке артиллерии вели боевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха, успеха не имеет.

На отдельных участках оккупационная армия понесла значительные потери и была вынужден отойти на ранее занятые позиции.

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