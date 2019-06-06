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В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

Сегодня, 09:56
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В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат - фото

Нацполиция

Сумма нанесенного ущерба пока не установлена

В ночь на четверг, 6 июня, в Рогани Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, чтобы украсть кассеты с наличными.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Фото: Нацполиция

Банкомат был установлен в Доме культуры. В результате взрыва его отбросило от здания на несколько метров.

Согласно выводам специалистов взрывотехнического управления, для подрыва банкомата было использовано взрывчатое вещество, однако какое именно, пока не установлено.

Никто из людей в результате взрыва не пострадал. Сумма нанесенного ущерба не сообщается.

Теги:   Банкомат Харьковская область

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