В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат Сегодня, 09:56 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Сумма нанесенного ущерба пока не установлена Нацполиция

В ночь на четверг, 6 июня, в Рогани Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, чтобы украсть кассеты с наличными.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Фото: Нацполиция

Банкомат был установлен в Доме культуры. В результате взрыва его отбросило от здания на несколько метров.

Согласно выводам специалистов взрывотехнического управления, для подрыва банкомата было использовано взрывчатое вещество, однако какое именно, пока не установлено.

Никто из людей в результате взрыва не пострадал. Сумма нанесенного ущерба не сообщается.