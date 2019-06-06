В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат
В ночь на четверг, 6 июня, в Рогани Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, чтобы украсть кассеты с наличными.
Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.
Банкомат был установлен в Доме культуры. В результате взрыва его отбросило от здания на несколько метров.
Согласно выводам специалистов взрывотехнического управления, для подрыва банкомата было использовано взрывчатое вещество, однако какое именно, пока не установлено.
Никто из людей в результате взрыва не пострадал. Сумма нанесенного ущерба не сообщается.