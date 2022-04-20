СБУ нашла склад с боеприпасами и комплектующими к бронетехнике РФ на $200 млн 20 апреля, 16:43 Цей матеріал також доступний українською ВС РФ планировали использовать склад для ремонта своей подбитой техники (Фото:Коллаж НВ)

На территории Харьковской области обнаружили законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 млн.

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Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.

По имеющимся данным, находившиеся там детали предназначались для подбитой российской техники, которую оккупанты собирались ремонтировать на производственных мощностях Харькова, который планировали использовать в качестве «перевалочной базы» для дальнейшего наступления вглубь Украины.

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«Однако благодаря героическому сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения пойдет на нужды ВСУ и будет использована для защиты нашего государства», — отметил спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.

На складе ВС РФ были обнаружены:

60 полнокомплектных танковых двигателей

большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике, помещенных в 10 железнодорожных вагонов для быстрого перемещения.

26 управляемых ракет класса воздух-воздух, входящих в штатное вооружение военных самолетов и вертолетов

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Указанное имущество было ранее похищено из военных арсеналов Украины, а накануне полномасштабного вторжения ВС РФ владельцы склада собирались передать его для нужд оккупантов.

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