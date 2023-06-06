В Харьковской области нашли тайник с 10 тоннами оружия и боеприпасов, которые оккупанты бросили при отступлении — фото

6 июня, 00:09
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Тайник российских оккупантов в Харьковской области (Фото:Государственное бюро расследований / Telegram)

Тайник российских оккупантов в Харьковской области (Фото:Государственное бюро расследований / Telegram)

На освобожденных от российских оккупантов территориях в Харьковской области нашли спрятанные российскими оккупантами боеприпасы и оружие, которое они не успели забрать, убегая из региона.

Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований в понедельник, 5 июня, в тайнике оккупантов в Великобурлукском районе нашли противотанковые гранаты, мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами и кассетные боеприпасы. Обнаруженное оружие весит более 10 тонн.

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Также оккупанты бросили в лесу противотанковую управляемую ракету и зенитную установку ЗУ-23. По данным ГБР, оружие принадлежало мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.

«Все оружие ГБР изъяло и готовит для передачи одной из бригад ВСУ. Украинские же защитники говорят, символично, что оружие, с которым оккупанты пришли на нашу землю, будет использовано против них самих», — добавили в ГБР.

ДБР
Фото: ДБР
ДБР
Фото: ДБР
ДБР
Фото: ДБР
ДБР
Фото: ДБР
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В начале сентября Силы обороны начали молниеносное наступление в Харьковской области и в течение шести дней освободили около 6 тыс. кв. км территории Украины — почти всю Харьковскую область.

В середине сентября возле освобожденного Изюма нашли массовое захоронение с около 450 тел. Большинство из них — гражданские украинцы, многие погибли насильственной смертью, десятки тел имели следы пыток.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Оружие Харьковская область Боеприпасы Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины наступление ВСУ

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