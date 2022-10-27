В Харьковской области нашли новое массовое захоронение: оккупанты сбросили тела в яму и сравняли танками 27 октября, 14:12 В могиле похоронены по меньшей мере 17 человек, среди которые военные ВСУ (Фото:Нацполиция/facebook.com)

В Боровском районе Харьковской области было обнаружено массовое захоронение с телами по меньшей мере 17 человек, среди которых военнослужащие ВСУ.



Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

О массовом захоронении сообщили жители села Копанки. Жители рассказали следствию, что оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля тела привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками.

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«Предварительно, у нас есть данные о по меньшей мере 17 телах погибших. Как говорят местные, наши военные погибли в бою и их здесь похоронили… Все изъятые тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти», — рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Дмитрий Сойма.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

20 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области с начала осени ВСУ освободили 544 населенных пункта. Под оккупацией, по его данным, остаются 28 населенных пунктов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что на сегодняшний день Харьковская область почти полностью освобождена, но из-за близости границы РФ регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.

