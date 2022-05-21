В Харьковской области нашли могилы шести российских военных, среди убитых — подполковник

21 мая, 13:49
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В Золочевском районе Харьковской области нашли могилы военных РФ (Фото:Сергей Болвинов via Facebook)

В Золочевском районе Харьковской области нашли могилы военных РФ (Фото:Сергей Болвинов via Facebook)

В Золочевском районе Харьковской области обнаружили могилы военнослужащих РФ, в том числе подполковника.

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Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

«К нам поступили сообщения, что найдены могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления личности и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы убирать убитых», — говорится в сообщении.

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По словам Болвинова, всего было найдено шесть трупов в форме ВС РФ, один из них — подполковник Герасимов В.С.

«Когда мы допросили местных жителей, мы узнали, что это захоронили местные, потому что это "по православному"», — отметил он

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fxBHx1hSokuoKpKHSe8tQ3pwC2VuVLmD2xZhqS1SSzb4F7riFYbJGuakam6r8yyjl&id=100002276907245
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Полиция Российские военные Война России против Украины

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