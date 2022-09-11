Доказательства геноцида. На освобожденной Харьковщине нашли акты об изъятии из школ украинской литературы
Россияне запрещали украинскую литературу в Харьковской области (Фото:Денис Казанский / Telegram)
Российские оккупанты на захваченной Харьковщине, в лучших имперских традициях, подписывали акты об изъятии из школ украинских учебников.
«Документы» оккупантов, найденные в освобожденной Балаклее, обнародовал журналист Денис Казанский.
«Доказательства политики геноцида, которую проводили российские оккупанты в Украине. Под предлогом «борьбы с фашизмом», прежде всего, начали бороться с украинским языком и культурой», — подчеркнул журналист.
Он отметил, что эти «акты» издавались в августе.
«Колобаранты были уверены, что Россия навсегда пришла, но что-то пошло не так. Интересно, где теперь все эти члены этих комиссий? По-видимому, сбежали бомжевать в Белгородскую область», — пишет Казанский.
По его мнению, в случае задержания причастных к этим актам наказание для них должно быть максимально серьезным.
"Они не просто сотрудничали с оккупантами, а стали соучастниками действий, имеющих признаки этноцида и геноцида. Это очень тяжкое преступление", - подчеркнул журналист.
В начале сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, в том числе Купянск и Балаклею.
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