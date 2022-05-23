На освобожденной территории Харьковской области нашли 63 тела российских оккупантов: их надеются обменять 23 мая, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Тела российских оккупантов надеются обменять (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

На освобожденной территории Харьковской области украинские военные обнаружили 63 тела российских оккупантов.

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Об этом в комментарии hromadske сообщил капитан ВСУ Антон Иванников.

Все тела прошли полное описание и сейчас хранятся в одном из рефрижераторов Укрзализныци в Харькове.

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«Дальше их будут менять на наших ребят живых или на тела наших ребят. Управление военно-гражданского сотрудничества Генштаба решает эти вопросы», — отметил Иванников.

Следователи берут ДНК погибших и вносят ее в единую базу, чтобы можно было идентифицировать этих людей.

«Есть документы, надписи на ремнях или шевроны. Тела в большинстве своем обгорели, они без голов, без конечностей, бывает такое, что есть пол тела», — сказал капитан ВСУ.



Из 63 тел удалось идентифицировать примерно 15%. В основном это россияне.



«10−15 мужчин — „Л/ДНР“. Также среди этих тел есть военный летчик, у которого были изрезаны стропы. Он катапультировался, но не смог приземлиться, потому что стропы парашюта были срезаны их вооруженными силами», — добавил он.



По словам Иванникова, тела находят благодаря военным и мирным жителям: бывает, что тела лежат в не зарытой могиле, иногда погибших находят прямо на позициях.

«Планируем забрать еще четыре тела — они просто валяются на позициях», — заявил он.

Также он рассказал, что в Малой Рогане обнаружили пять сожженных и закопанных тел: «Сами своих сожгли».

По его словам, погибшие преимущественно имели ранения от осколков и тяжелой артиллерии, но однажды в Малой Рогане обнаружили и российского военного, который сам застрелился: «Было отступление, он не захотел сдаваться в плен».

Иванников отмечает, что российские военные тела своих погибших не забирают.

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