В Харьковской области началась эксгумация массового захоронения украинских военных — Нацполиция 26 октября, 22:44 Из-за ливня в среду, 26 октября, полиция смогла эксгумировать только три тела (Фото:Володимир Тимошко/Facebook)

На освобожденных территориях Харьковской области началась эксгумация массового захоронения украинских военных.

Об этом сообщил глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошеко в Facebook.

Он уточнил, что украинские защитники, захороненные в братской могиле, погибли в апреле во время отступления.

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«По свидетельствам местных жителей, рашисты собирали тела в два грузовика. На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова. Не сделали никакой отметки о погребении. Селяне самостоятельно на Пасху поставили кресты и ухаживали за могилой как могли», — пишет он.

Тимошенко отметил, что из-за ливня в среду, 26 октября, полиция смогла эксгумировать только три тела. По его данным, там находится около 17 военнослужащих.

«Следственные действия продлятся несколько дней. Мы обязательно установим имена наших защитников. И обязательно похороним их по-человечески», — добавил Тимошенко.