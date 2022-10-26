В Харьковской области началась эксгумация массового захоронения украинских военных — Нацполиция

26 октября, 22:44
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Из-за ливня в среду, 26 октября, полиция смогла эксгумировать только три тела (Фото:Володимир Тимошко/Facebook)

Из-за ливня в среду, 26 октября, полиция смогла эксгумировать только три тела (Фото:Володимир Тимошко/Facebook)

На освобожденных территориях Харьковской области началась эксгумация массового захоронения украинских военных.

Об этом сообщил глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошеко в Facebook.

Он уточнил, что украинские защитники, захороненные в братской могиле, погибли в апреле во время отступления.

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«По свидетельствам местных жителей, рашисты собирали тела в два грузовика. На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова. Не сделали никакой отметки о погребении. Селяне самостоятельно на Пасху поставили кресты и ухаживали за могилой как могли», — пишет он.

https://www.facebook.com/v.timoshko/posts/2721599601303846

Тимошенко отметил, что из-за ливня в среду, 26 октября, полиция смогла эксгумировать только три тела. По его данным, там находится около 17 военнослужащих.

«Следственные действия продлятся несколько дней. Мы обязательно установим имена наших защитников. И обязательно похороним их по-человечески», — добавил Тимошенко.

https://www.youtube.com/embed/l7-e4QbfrRw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российские войска Харьковская область Захоронения Массовые захоронения

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