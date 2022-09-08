В Харьковской области нацгвардейцы взяли в плен двух боевиков «ЛНР» — фото 8 сентября, 12:50 Захватчики пытались уехать из района ведения боевых действий (Фото:Нацгвардия via Telegram)

В Харьковской области спецназовцы Нацгвардии взяли в плен двух боевиков «ЛНР», которые пытались выехать из района ведения боев.



Об этом пресс-служба Нацгвардии сообщает в Telegram.



«Пополнили обменный фонд, вместе с тем дали шанс некоторым "освободителям" вернуться домой не в пакете. Спецназовцы Нацгвардии в Харьковской области взяли в плен двух боевиков с документами "ЛНР", которые пытались выехать из района ведения боевых действий возле одного из населенных пунктов», — говорится в сообщении.



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Отмечено, что уехать захватчики пытались на гражданском автомобиле, надев на свою форму другие вещи.



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