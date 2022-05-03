В Харьковской области на освобождённых территориях разрушены 90% частных домов — ОВА

3 мая, 01:51
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Обстрел газопровода (Фото:Харьковская областная государственная администрация)

Обстрел газопровода (Фото:Харьковская областная государственная администрация)

В Харьковской области после российских оккупантов в населенных пунктах остаются руины и разрушены инженерные коммуникации.

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Об этом в телеэфире заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он сообщил, что украинские защитники продвигаются по некоторым направлениям и имеют значительные успехи.

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«Мы освобождаем наши территории и работаем над возобновлением функционирования органов государственной власти. Однако должны еще провести большую работу по разминированию», — сказал председатель ОВА.

Синегубов подчеркнул, что на освобожденных от российских оккупантов территориях области разрушены 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.

«Мы сейчас работаем над восстановлением электроснабжения, газоснабжения, но там все еще слишком опасно… Там опасно не только жить, там опасно просто находиться потому, что идут постоянные бои, постоянные обстрелы, и мы принимаем все меры, чтобы эвакуировать местное население», — сказал он.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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