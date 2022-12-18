В Харьковской области на мине подорвался сотрудник ГСЧС 18 декабря, 10:39 В Харьковской области на мине подорвался сотрудник ГСЧС (Фото:КГГА)

В субботу, 18 декабря, в селе Граково (Чугуевский район) Харьковской области на мине подорвался 32-летний сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Также глава ОВА информирует, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли более 10 населенных пунктов Харьковской области, расположенных вблизи госграницы с РФ и линии столкновения.

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«В течение суток — без пострадавших», — написал Синегубов в своем телеграм-канале.