В Харьковской области на мине подорвался сотрудник ГСЧС

18 декабря, 10:39
Поделиться:
В Харьковской области на мине подорвался сотрудник ГСЧС (Фото:КГГА)

В Харьковской области на мине подорвался сотрудник ГСЧС (Фото:КГГА)

В субботу, 18 декабря, в селе Граково (Чугуевский район) Харьковской области на мине подорвался 32-летний сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Также глава ОВА информирует, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли более 10 населенных пунктов Харьковской области, расположенных вблизи госграницы с РФ и линии столкновения.

Видео дня

«В течение суток — без пострадавших», — написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Харьковская область Мины ГСЧС Разминирование Олег Синегубов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X