В Харьковской области на мине подорвался мужчина со своим 7-летним сыном 28 декабря, 12:45 Инцидент произошел в Чугуевском районе Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура)

В среду, 28 декабря, в Харьковской области на мине подорвался семилетний мальчик. Ему на помощь побежал отец и также наступил на взрывное устройство.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.

По данным следствия, в селе Бугаевка Чугуевского района 47-летний мужчина вместе со своим 7-летним сыном пошли на рыбалку.

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Играя, мальчик побежал к кустам и подорвался на мине. Отец побежал ему на помощь и также подорвался на взрывном устройстве.

Отец и сын получили взрывные травмы и были госпитализированы в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

18 декабря в селе Долгенькое Харьковской области двое мужчин погибли из-за подрыва на вражеской мине.