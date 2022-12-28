В Харьковской области на мине подорвался мужчина со своим 7-летним сыном

28 декабря, 12:45
Поделиться:
Инцидент произошел в Чугуевском районе Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Инцидент произошел в Чугуевском районе Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура)

В среду, 28 декабря, в Харьковской области на мине подорвался семилетний мальчик. Ему на помощь побежал отец и также наступил на взрывное устройство.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.

По данным следствия, в селе Бугаевка Чугуевского района 47-летний мужчина вместе со своим 7-летним сыном пошли на рыбалку.

Видео дня

Читайте также:
В Николаевской области взорвалась мина, которую прибило к берегу курортного поселка — видео

Играя, мальчик побежал к кустам и подорвался на мине. Отец побежал ему на помощь и также подорвался на взрывном устройстве.

Отец и сын получили взрывные травмы и были госпитализированы в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

18 декабря в селе Долгенькое Харьковской области двое мужчин погибли из-за подрыва на вражеской мине.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Харьковская область мина Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X